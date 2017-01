V NHL večer gostujočih ekip

New York, 26. januarja - V severno-ameriški profesionalni hokejski ligi so v sredo odigrali štiri tekme, prav na vseh pa so zmagali gostujoči hokejisti. Toronto in Edmonton sta bila prepričljiva, Detroit oziroma Anaheim sta nadigrala s 4:0, Philadelphia je z 2:0 ugnala New York Rangers, najbolj tesno pa je bilo v Denverju, kjer je Vancouver Colorado ugnal s 3:2.