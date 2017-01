Azijske borze z rastjo

Tokio, 26. januarja - Borze v Aziji so danes nadaljevale z rastjo in sledile novim rekordom na borzah v New Yorku. Vlagatelji so znova optimistični, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump začel uresničevati napovedi iz predvolilne kampanje, upe med drugim polagajo na njegove obljube o večjem infrastrukturnem trošenju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.