Na območju pod Belvederjem bi uredili vhodno točko v strunjanski park

Izola, 28. januarja - V Krajinskem parku Strunjan in Javnem zavodu za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola so pridobili potrebna soglasja za prijavo projekta Belvederskih teras. Na območju Podbelvederja bi tako v naslednjih letih uredili info točko, razširili obstoječo ponudbo ob robu parka in ponudili možnost dostopa s supi in kajaki do parka.