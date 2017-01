Miami dosegel peto zaporedno zmago, Dragić blizu trojnega dvojčka

New York, 26. januarja - Košarkarji Miami Heat so dva večera po enem največjih presenečenj rednega dela lige NBA, ko so kot ena najslabših ekip v tekmovanju premagali vodilni Golden State Warriors, zabeležili peto zaporedno zmago. V gosteh so ugnali Brooklyn Nets s 109:106, slovenski zvezdnik Goran Dragić pa je prišel skorajda do trojnega dvojčka.