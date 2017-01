Delo: Mi in višegrajski kvartet (26. 1.)

Ljubljana, 26. januarja - Pomenljivo je, da se je naš premier v tem prelomnem času podal na Češko in Poljsko, pomembni gospodarski partnerici in hkrati članici višegrajske skupine, ki je času begunske in migrantske krize v Uniji "zaslovela" z zelo brezkompromisnim pristopom do migracij in kvot za begunce in s konceptom povsem zaprte meje, v Delu piše Miha Jenko.