Goran Dragić zadovoljen v Miamiju

New York, 26. januarja - Slovenski košarkar Goran Dragić je po sinočnji zmagi njegovega moštva Miami Heat na gostovanju v Brooklynu zagotovil, da je zadovoljen v Miamiju in si želi ostati v ekipi in se ne ukvarja z govoricami o morebitnem odhodu v drugo moštvo. Pošalil se je tudi, da zaradi Melanie Trump sedaj vsi vedo, kje je Slovenija.