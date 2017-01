V Novem mestu poklon izjemnim Novomeščankam

Novo mesto, 28. januarja - Novomeška občina in nekaj tamkajšnjih društev so se lotili projekta Pozabljena polovica Novega mesta, s katerim se želijo pokloniti Novomeščankam, ki so prispevale k razvoju mesta. Med temi jih je več skoraj pozabljenih, pokloniti pa se jim nameravajo z ureditvijo sprehajalne poti, ki jo bodo zaznamovala obeležja ducata izbrank.