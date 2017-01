Festival Ljubljana bo letos odprla Carmina Burana

Ljubljana, 28. januarja - Festival Ljubljana bo tudi v 65. izvedbi žanrsko in raznovrstno bogat. Med 28. junijem in 31. avgustom se bodo na več prizoriščih po Ljubljani vrstile gledališke predstave, koncerti, baleti in drugo. Festival bo odprla scenska kantata Carmina Burana Carla Orffa na Kongresnem trgu. Letno gledališče Križanke bo letos še brez strehe.