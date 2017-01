Ob deseti obletnici uvedbe evra spominski kovanec za dva evra

Ljubljana, 26. januarja - Slovenija bo skladno z odločitvijo vlade deseto obletnico uvedbe evra zaznamovala tudi z izdajo spominskega kovanca za dva evra, so sporočili z Banke Slovenija. Na njem je poleg napisov upodobljenih 10 lastovk, ki imajo v ljudskem izročilu dober pomen, njihov let v smeri urnega kazalca pa simbolizira napredek in razvoj.