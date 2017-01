Spletišče Vatikanskih muzejev v koraku s časom

Vatikan, 26. januarja - Vatikanski muzeji so stopili v korak s časom in modernizirali svoje spletišče. Preko tega se je mogoče virtualno sprehoditi po Sikstinski kapeli in Rafaelovih sobanah, v Vatikanu pa se nadejajo, da bo zahvaljujoč sodobni tehnologiji njihovo zbirko umetnin videl še širši krog ljudi po svetu.