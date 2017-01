Leos Carax bo režiral rock opero Annette

Pariz, 26. januarja - Po uspehu muzikala Dežela La La Damiena Chazella vse kaže, da žanr doživlja ponovni preporod v filmskem svetu. Tega se zaveda tudi francoski režiser Leos Carax, med drugim znan po filmu Holy Motors (2012), ki bo režiral rock opero Annette o ljubezni med stand up komikom in operno pevko. V glavnih vloga bosta nastopila Adam Driver in Rooney Mara.