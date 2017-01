Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. januarja - Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta današnje trgovanje na newyorških borzah končala z rekordoma. Na to so vplivale predvsem višje cene delnic tehnološkega in finančnega sektorja. Poleg tega pa so vlagatelji postali optimistični, saj je začel ameriški predsednik Trump izvajati svojo gospodarsko politiko.