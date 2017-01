Dnevnik: Pobesneli sindikalizem (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Pot je tistega peklensko vročega julijskega dopoldneva lil s temen voznikov, ki so v dolgih kolonah obstali na vpadnicah proti Kopru, ko so spoznavali, da so sami le kolateralna škoda nekega boja. Nihče od njih ni slutil, da bodo žerjavisti v Luki Koper ravno na ta dan vzeli korporativno upravljanje v svoje roke, v Dnevniku piše Anja Hreščak.