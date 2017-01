Finance: Nauki "nakupa" prihoda Magne (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Slovenija se ob močnem pomanjkanju tujih in domačih naložb vse bolj zateka k neke vrste zasilnemu izhodu: tujim podjetjem država plača ali obljubi posebne ugodnosti, da pridejo k nam. To velja tako za Magno kot tudi za Yaskawo in še nekaj drugih, v Financah piše Karel Lipnik.