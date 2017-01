Primorske novice: Majhni in odlični (25. 1.)

Koper, 24. januarja - Med slovenskimi srednjimi, malimi in mikro podjetji je 850 takšnih, ki se lahko pohvalijo s certifikatom odličnosti Excellent SME Slovenia, ki ga izdaja GZS. V ponedeljek so enajst podjetij še dodatno nagradili za odlično poslovanje v letu 2016. Med njimi so tudi tri podjetja z goriškega konca, v Primorskih novicah piše Nace Novak.