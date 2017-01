Delo: Poraz in socialna vojna (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Minevata dve leti od volilne zmage Sirize, ki jo je bilo mogoče razumeti in (ob)čutiti kot zgodovinsko. Stranka, ki je nastala na pogorišču starih političnih elit in krilih krize, je ponudila upanje, da se bo uničujoče obdobje varčevalnih ukrepov in politik, ki ga je vsilila trojka posojilodajalcev, vendarle končalo, v Delu piše Boštjan Videmšek.