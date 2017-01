V polfinalu rokometnega SP Norveška, Francija, Slovenija in Hrvaška

Pariz, 24. januarja - Po današnjih četrtfinalnih bojih na rokometnem svetovnem prvenstvu so znane vse udeleženke polfinala, ki se bodo borile za medalje. Med najboljše štiri na svetu so se prebili Norvežani, gostitelji in branilci naslova Francozi, Slovenci ter Hrvati. Polfinalna para sta Norveška - Hrvaška in Francija - Slovenija.