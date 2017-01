Francozi premagali Švede za polfinale domačega SP

Pariz, 24. januarja - Gostitelji rokometnega svetovnega prvenstva Francozi so se uvrstili v polfinale. V današnji drugi četrtfinalni tekmi so v Lillu premagali Švedsko s 33:30 (15:16). V polfinalu se bo zmagovalec tega dvoboja pomeril z boljšim iz večernega obračuna med Slovenijo in Katarjem. V polfinalu je po zmagi nad Madžarsko že Norveška.