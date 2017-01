Na ministrstvu za zdravje aktivnosti Praktikuma ocenjujejo kot nezakonite

Ljubljana, 24. januarja - Na ministrstvu za zdravje, kjer so se danes sestali s predstavniki Praktikuma, obžalujejo, da sindikat v želji po izboljšanju položaja družinskih in splošnih zdravnikov izvaja aktivnosti, ki niso zakonite. Sindikat so pozvali, naj s predlogi tvorno sodeluje v javni razpravi o predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.