V NSi za razkritje pogovorov med Slovenijo in komisijo glede zaščite terana

Ljubljana, 24. januarja - V NSi so se ostro odzvali na zadnje dogajanje okoli zaščite terana. Razburili sta jih nasprotujoči si izjavi evropskega komisarja za kmetijstvo Phila Hogana in kmetijskega ministra Dejana Židana. "Zanima nas, kdo tu laže," je poudarila podpredsednica NSi Iva Dimic in dodala, da želijo razkritje dokumentacije o poteku pogajanj z Evropsko komisijo.