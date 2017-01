Iraški premier potrdil popolno osvoboditev vzhodnega Mosula

Mosul, 24. januarja - Iraški premier Haider al Abadi je danes potrdil popolno osvoboditev vzhodnega dela mesta Mosul iz rok skrajne skupine Islamska država (IS). Pretekli teden so sicer že sporočili, da so osvobodili pomembnejše dele vzhodnega Mosula, danes pa so po celem vzhodnem delu izobešene iraške zastave, poročajo tuje tiskovne agencije.