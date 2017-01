Pri povprečnini za letos ministrstva in občine bližje, za prihodnje leto še velik razkorak

Ljubljana, 24. januarja - Predstavniki finančnega ministrstva in združenj občin so danes nadaljevali pogovore o dvigu povprečnine za letos in leto 2018. Na mizi so bili izračuni, na katerih sta obe strani utemeljili svoje predloge. Po navedbah ministrstva so se glede letošnjega leta zelo zbližali, medtem ko je razkorak v izračunih za prihodnje leto še večji.