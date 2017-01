Pogajanja o Siriji končana, v načrtu tristranski mehanizem za premirje

Astana, 24. januarja - V kazahstanski prestolnici Astana so se po dveh dneh končala pogajanja o Siriji med predstavniki sirskega režima in upornikov. Rusija, Iran in Turčija, pod okriljem katerih so potekala pogajanja, so ob koncu pogovorov sporočili, da bodo vzpostavili tristranski mehanizem za nadzor in zagotavljanje polnega spoštovanja premirja v Siriji.