Norvežani prvi polfinalisti rokometnega SP

Pariz, 24. januarja - Reprezentanca Norveške je prvi polfinalist rokometnega svetovnega prvenstva v Franciji. V današnjem uvodnem četrtfinalu so Norvežani v Albertvillu premagali Madžarsko z 31:28 (17:10). V popoldanskih in večernih urah se bodo v četrtfinalu pomerile še Francija in Švedska (19.00), Slovenija in Katar ter Španija in Hrvaška (obe ob 20.45).