Carey v formuli 1 napoveduje sprostitev diktatorskega sloga vodenja

London, 24. januarja - Formula 1 in Bernie Ecclestone sta bila neločljivo povezana leta in desetletja. Zdelo se je, da je mali Britanec, čeprav se že bliža devetdesetim, večen, toda zamenjava lastnika v formuli 1 je pomenila tudi metlo na vodstvenem položaju. Njegov naslednik je Američan Chase Carey, ki napoveduje bolj sproščen in razširjen slog vodenja.