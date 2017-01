Udeleženci posveta izpostavili potrebo po dodatnih spodbudah gospodarstvu

Ljubljana, 24. januarja - Inštitut za analize in dialog Zbora za republiko je v prostorih DS danes pripravil posvet o oblikovanju boljše politike in učinkovitejšega gospodarstva. Udeleženci so opozorili, da nas spodbudni gospodarski kazalci ne smejo uspavati, in se zavzeli za dodatne gospodarske spodbude, ki temeljijo na razbremenitvi gospodarstva.