DR Kongo in Maroko v četrtfinalu, Slonokoščena obala izpadla

Libreville, 24. januarja - Na afriškem nogometnem prvenstvu sta si četrtfinale danes zagotovila še DR Kongo in Maroko. Prvi je s 3:1 premagal Togo in končal na prvem mestu v skupini, Maroko pa z 1:0 branilce naslova iz Slonokoščene obale, ki so tako končali tekmovanje v Gabonu.