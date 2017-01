Pozivi k rešitvi pereče brezdomske problematike v Kopru

Koper, 24. januarja - V Kopru se vrstijo pozivi političnih strank k rešitvi problematike brezdomcev, ki je spričo zimskih razmer vse bolj pereča. Na Mestni občini Koper so napovedali, da bodo v kratkem na to temo sklicali novinarsko konferenco in na njej predstavili "realno stanje" na tem področju.