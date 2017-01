Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 24. januarja - Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, prehodno se bo nekoliko pooblačilo tudi v višjih legah in na Primorskem. Tam se bo burja nekoliko okrepila. Ponekod na jugu bo občasno lahko naletaval sneg. Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -6, na Primorskem okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.