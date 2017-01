Rogla petič zapored gosti najboljše svetovne deskarje

Zreče, 24. januarja - Najboljši deskarji v alpskih disciplinah se bodo ta konec tedna že peto leto zapored zbrali na Rogli, kjer jih v soboto čaka tekma v paralelnem veleslalomu. Po Carezzi, Cortini d'Ampezzo in Bad Gasteinu bo to šele njihova četrta letošnja postaja, od katere si tudi slovenski tekmovalci obetajo precej več, kot so prikazali v tej sezoni.