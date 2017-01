Proti Monaku z Žemljo in Kavčičem

Ljubljana, 24. januarja - Kapetan slovenske teniške reprezentance Blaž Trupej je objavil ekipo, ki se bo od 3. do 5. februarja v Mariboru merila z Monakom v prvem krogu druge evroafriške skupine Davisovega pokala. V njej sta oba najvišjeuvrščena slovenska igralca, Grega Žemlja in Blaž Kavčič, poleg njiju pa še Sven Lah in novinec v izbrani vrsti Tilen Žitnik.