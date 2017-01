Cerar in Szydlova potrdila sorodna stališča glede migrantske krize in brexita

Varšava, 24. januarja - Slovenija in Poljska imata "zelo sorodna stališča" glede številnih vprašanj, ki so ta hip zelo aktualna, je po srečanju s poljsko kolegico Beato Szydlo v Varšavi danes izpostavil premier Miro Cerar. Med drugim je izpostavil vprašanje prihodnosti EU po izstopu Velike Britanije iz te skupnosti in naslavljanje problema množičnih migracij.