Raziskava: Kriza trga luksuznih dobrin

Pariz, 29. januarja - Luksuzne blagovne znamke v prihodnosti čakata racionalizacija in optimizacija, je razvidno iz raziskave o trgu luksuznih dobrin. Trg luksuznih dobrin, vreden 1500 milijard evrov, se namreč prvič sooča s strukturno krizo. Raste le še po dve- do triodstotni stopnji, potem ko je včasih rasel tudi po osem- do desetodstotni stopnji letno.