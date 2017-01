Policija išče roparja bencinskega servisa v Kamniku

Kamnik, 24. januarja - V ponedeljek okoli 8.30 je zamaskiran moški oropal bencinski servis v Kamniku. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je moški, oborožen z nožem, od prodajalca zahteval denar. Nato je sam iz blagajne vzel denar in cigarete in zbežal. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti storilca še niso izsledili.