V Zagrebu nadaljevali sojenje Sanaderju v zadevi Fimi-media

Zagreb, 24. januarja - Zagrebško županijsko sodišče je danes nadaljevalo vnovični postopek proti nekdanjemu hrvaškemu premierju in predsedniku HDZ Ivu Sanaderju in soobtoženim, vključno s stranko HDZ, v največjem korupcijskem primeru na Hrvaškem, aferi Fimi-media. Sojenje so prekinili lani jeseni, ker je Sanader odšel na zdravljenje raka prostate.