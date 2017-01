Bruselj v sredo o nadaljnjih korakih glede nadzora v schengnu

Bruselj, 24. januarja - V Evropski komisiji so danes potrdili, da je komisar za migracije Dimitris Avramopulos prejel pismo slovenske notranje ministrice Vesne Gyorkös Žnidar v povezavi s podaljšanjem nadzora na meji med Avstrijo in Slovenijo. Ob tem poudarjajo, da bo kolegij komisarjev o nadzoru v schengnu razpravljal v sredo in da ne bodo prejudicirali razprave.