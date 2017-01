V EU se nadaljuje ugodno obdobje za vzajemne sklade

Ljubljana, 24. januarja - V EU se nadaljuje lepo prodajno obdobje za vzajemne sklade, kriza izpred devetih let je praktično pozabljena, je danes ocenil predsednik uprave NLB Skladi Kruno Abramovič. Samo v prvih 10 mesecih lani so vzajemni skladi kljub dogajanju na Kitajskem in nepričakovanemu izidu britanskega referenduma imeli 365 milijard evrov neto prilivov.