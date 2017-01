Kralji z novim porazom, Kopitar brez točk

New York, 24. januarja - Ekipa severnoameriške hokejske lige NHL Los Angeles Kings je v noči na torek gostovala pri New York Rangers in izgubila z 2:3. Anže Kopitar se v dresu kraljev ni vpisal med dobitnike točk, gola sta dosegla Kyle Clifford in Jordan Nolan. Za NY Rangers so zadeli Brandon Pirri, Matt Peumpel in Mats Zuccarello.