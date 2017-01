Delo: Medved, volk in človek (24. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Vsakoletna objava kvote odvzema medvedov in volkov iz narave vedno močno razdeli slovensko javnost in nič drugače ni bilo z letošnjim odlokom, s katerim država v večna lovišča pošilja 113 rjavih medvedov in deset volkov. Rastoče številke odstrela dajejo vtis, da stroka pozablja, da sta to zavarovani vrsti, v Delu piše Maja Prijatelj Videmšek.