Avstralija in Nova Zelandija skušata rešiti TPP

Sydney, 24. januarja - Avstralija in Nova Zelandija želita ohraniti prostotrgovinski sporazum na območju Azije in Pacifika (TPP), čeprav so ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa v ponedeljek odstopile od njega. Avstralski minister za trgovino Steve Ciobo je za danes napovedal pogovore z drugimi podpisnicami. Podobno se je izrazil tudi njegov novozelandski kolega.