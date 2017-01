Septembra bo izšla doslej neznana pravljica Marka Twaina

New York, 24. januarja - Ob 150-letnici izida prvega dela ameriškega pisatelja Marka Twaina bo septembra izšla njegova doslej neobjavljena pravljica z naslovom The Purloining of Prince Oleomargarine. Na podlagi 16 strani obsegajočih avtorjevih zabeležk jo bo dopolnil in ilustriral pisateljsko-ilustratorski dvojec Philip in Erin Stead.