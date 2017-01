Zakopane, 21. januarja - Nemčija je zmagala na ekipni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Zakopanah na Poljskem (1116,3 točke). Druga je bila gostiteljica Poljska (111,2), tretji pa so bili Slovenci (1101,7) Jurij Tepeš (129,5 in 120,5 m, 248,6), Peter Prevc (137,5 in 134,5 m, 297,7), Jernej Damjan (125,5 in 134 m, 275,1) in Domen Prevc (129 in 133 m, 1102,7).