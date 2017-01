Nemčija za desetinko pred Norveško, Slovenija 14.

Anterselva, 21. januarja - V tretji moški štafetni preizkušnji v letošnji sezoni so na tekmi svetovnega pokala v Anterselvi slavili Nemci (1:13:57,2/0+7), ki so v cilju imeli le desetinko prednosti pred Norvežani (0+9), tretja pa bila Rusija (+33,6/0+9). Slovenija je v postavi Miha Dovžan, Klemen Bauer, Lenart Oblak in Mitja Drinovec osvojila 14. mesto (+4:03,5/1+7).