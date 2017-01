Dvanajst let po ropu diamantov aretirali sedem ljudi

Haag, 21. januarja - Policija je v petek in danes aretirala skupno sedem ljudi, ki jih sumijo vpletenosti v rop 67 milijonov evrov vrednih diamantov in drugega nakita na amsterdamskem letališču februarja 2005. Pet moških in dve ženski, vse nizozemske državljane, so aretirali v Amsterdamu oziroma v španski Valenciji.