Celjani so se okrepili z Galešićem in Košmanom

Celje, 21. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Celje se je okrepil z vezistom Goranom Galešićem in napadalcem Ihorjem Košmanom. Sedemindvajsetletni Galešić je s klubom podpisal pogodbo do konca naslednjega leta, 21-letni Ukrajinec pa do konca tega leta, so sporočili iz celjskega kluba.