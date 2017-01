Iz zasutega italijanskega hotela rešili še štiri ljudi; pod snegom vsaj še dva preživela

Rim, 21. januarja - Minulo noč so reševalne enote iz hotela Rigopiano v osrednji Italiji, ki ga je v sredo zasul snežni plaz, rešile še štiri preživele. Preživelih je tako doslej potrjeno 11. V dopoldanski akciji so izpod snega in ruševin potegnili še peto truplo, pogrešanih je 23, dva še živa so uspeli locirati, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.