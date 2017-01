Vodilna ekipa lige NBA vpisala še šesto zaporedno zmago

Houston, 21. januarja - Moštvo Golden State Warriors tudi v novem letu nadaljuje s sijajnimi predstavami v severnoameriški košarkarski ligi. Bojevniki iz Kalifornije so vpisali še šesto zaporedno zmago. Zadnji v nizu so ponoči padli košarkarji Houston Rockets, ki so pod domačima obročema klonili za 17 točk (108:125). Tokrat je bil nezaustavljiv Kevin Durant z 32 točkami.