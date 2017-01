Newyorške borze ob začetku Trumpove dobe previdne

New York, 21. januarja - Osrednji indeksi newyorških borz so novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo pospremili s previdnostjo. Petkovo trgovanje se je sicer zaključilo z rastjo, a gledano na tedenski ravni so vrednosti indeksov rahlo upadle. Trgi čakajo na jasnejše signale o vsebini Trumpove ekonomske politike.