Delo: Populisti (21. 1.)

Ljubljana, 21. januarja - Še jeseni je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek suvereno napovedoval prenovo sistema plač vodstev družb v državni ali lokalni lasti. Za to se še vedno zavzema, a zdaj že priznava, da političnega soglasja za to ni. Vse kaže, da ga vsaj do volitev niti ne bo, piše v Delu Maja Grgič.