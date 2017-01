Newyorške borze teden zaključile v zelenem

New York, 20. januarja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali v zelenem. Borzni analitiki ocenjujejo, da je na dvig indeksov vplivala prisega 45. ameriškega predsednika Donalda Trumpa, s tem pa tudi zaključek mandata Baracka Obame. Prvič v več kot 50 letih so prvi dan predsednika v ovalni pisarni pozdravili naraščajoči indeksi, poročajo tuje agencije.